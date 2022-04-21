Nimes’de açılış töreni

Fransa’nın Nimes kentinde Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına adanan bir meydan açıldı

16 Nisan’da, Fransız şehri Nimes’in merkezinde Ermeni Soykırımı kurbanlarına adanmış bir meydanın ve bir Ermeni haçkarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında Nimes Belediye Başkanı Jean-Paul Fournier, Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmacıyan ve Nimes Ermeni Derneği Başkanı Armen Martirosyan birer konuşma yaptı.

Törene Fransa Ulusal Meclisi Savunma Daimi Komitesi Başkanı François Dumas ile Ermenistan’ın Marsilya Konsolosu Samvel Lalayan da katıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu