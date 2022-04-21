MSKÜ’de Ermeni Meselesine Bakış Konferansı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu, önceki gün Ermeni Meselesine Bakış Konferansı düzenledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan konferansta üniversitenin öğretim görevlilerinden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akar ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bayram Akça konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansa MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı. Konferansta, ‘Ermeni soykırımı’ yalanının tarihsel süreci ve günümüzde soykırım suçlamalarıyla ülkemize yönelik yapılan emperyalist saldırılara karşı mücadele yöntemleri mercek altına alındı.

PERİNÇEK’İN AİHM ZAFERİ VURGULANDI

Konferansın açış konuşmasını yapan Genç Bakış Topluluğu Başkanı Ecem Teke, şunları söyledi:

“Ermeni tehciri, Türkiye’nin vatan bütünlüğü için yapılmış zorunlu bir uygulamaydı. Başta Talat Paşa olmak üzere İttihat ve Terakki önderleri, emperyalist saldırılara karşı iç cepheyi kuvvetledirmek için bu karara imza attı. Günümüzde ‘Ermeni soykırımı’ yalanı, ABD ve Avrupa devletleri tarafından ülkemize karşı bir saldırı aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizin ‘Perinçek-İsviçre Davası’ olarak tarihe geçen davada kazandığı zafer, soykırım iddialarını geçersiz kılmaktadır. Bu tarihi kararla, ‘Ermeni soykırımı’nın bir yalandan ibaret olduğu kanıtlamıştır. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek önderliğinde AİHM’de alınan karar, Türk milleti adına kazanılan büyük bir zaferdir.”

Üniversiteden birçok akademisyenin de katıldığı Konferans’ta ilk konuşmayı Prof. Dr. Ali Akar yaptı: “Öncelikle gençlerin tarihin yakın meselelerine ilgi çekmesini takdir ediyorum. Türkler, 5000 yıllık tarihi boyunca egemenlikleri altında bulunan hiçbir millete soykırım yapmamıştır aksine birçok azınlık özgür şekilde yaşamıştır. Ancak günümüzde iddia edilen asılsız Ermeni soykırımı yalanı tarihsel bir yalandır. Rus arşivlerindeki tarihi belgelerde bu meseleye dair tüm gerçekler bulunmaktadır.”

‘SALDIRININ MERKEZİ ABD’

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız da konuşmasında şunları kaydetti: “Hitler’in yaptığı, ABD’nin Irak’ta yaptığı bir soykırımdır ancak savaş sırasındaki kavga soykırım değildir. ‘Ermeni soykırımı’ yalanı, Avrupa ve ABD tarafından her 24 Nisan’da ülkemize yönelik bir saldırı aracına dönüşmüş bir meseledir. Ülkemizde 400’ü aşkın ABD okulu açılıyor ve bu okulların öğrencileri de Ermeni. Bu okullarda Ermeni milliyetçiliği aşılanıyor. Bugün, 1915 Olayları tarihsel gerçekliğinden uzak bir şekilde soykırım iddialarıyla ülkemize yönelik saldırılarda kara propaganda aracı olarak kullanılıyor. Bunun merkezi ABD’dir. ABD tarafından fonlanan kimi kuruluşlar bunun taşeronluğunu yapıyor.”

Konferansın konuşmacılarından olan Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bayram Akça da konuşmasında 1915’teki tarihsel süreci anlattı, şöyle konuştu: “1915 olayları ve Tehcir Kanunu Ermenileri savaş bölgelerinden cephe hattına uzak bölgelere göç ettirmeyi amaçlıyordu. Asılsız bir soykırım iddiası aldı başını gidiyor. Bu soykırım iddiası, 1915’te Tehcir Kanunu varken gündemde olan bir kavram değil. Soykırım 2. Dünya Savaşı’nda gündeme gelmiştir.”

Konferansa katkıda bulunan Prof. Dr. Ali Akar, Prof. Dr. Bayram Akça ve Prof. Dr. Özgür Yıldız konuşmalarının ardından konu hakkında öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Soru-cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Naci Önal tarafından etkinliğin konuğu olan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/mskude-ermeni-meselesine-bakis-konferansi-312279