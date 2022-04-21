Moskova’da Ermeni Soykırımı ile ilgili panolar dikildi (Foto)

24 Nisan arifesinde Rusya Ermenileri Birliği, Moskova’nın her yerine Osmanlı Türkiye’sindeki Ermeni Soykırımı’nı hatırlatan reklam panoları astı.

Rusya Ermenileri Birliği’nin facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “24 Nisan 1915 insanlık tarihinin en korkunç ve dramatik olaylarından biri olan Ermeni halkına karşı yapılan soykırım ile bağlantılı olarak trajik bir gündür. Ülkemizde her zaman kendi acımız ve talihsizliğimiz olarak algılanan bu trajedinin tüm kurbanlarının anısına başımızı eğiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın konuyla ilgili tutumuna ilişkin sözleri de aktarıldı.

Ermeni Soykırımına ilişin bu panolar Türkiye basınında geniş yankı buldu. Başka bir deyişle panolar Türkiye basınını tedirgin etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/21/Moskova-Ermeni-Soykırımı/229535