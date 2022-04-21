Kudüs’te Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanmış protesto yürüyüşü

20 Nisan’da Kudüs’te Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümüne adanmış bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Kudüs Ermeni Patrikhanesi yetkili rahip Koryun Baghdasaryan sosyal mesya hesabından protesto yürüyüşünün fotoğraflarını paylaştı.

Yürüyüşe katılanlar Kudüs’teki Surp Hakobyants Ana Katedrali’nden Ermeni Soykırımı’nın Surp Grigor Lusavoriç Kilisesi’ne yürüdü.

Daha sonra Ermenistan Cumhuriyeti bayraklarıyla “Adalet için yürüyoruz” yazılı pankartla yürüyüşe katılan protestocular, Surp Grigoror Lusavoriç Kilisesi’nden Ermeni Soykırımı Anıtı’na yürüdü. Orada mum yakma etkinliği yapıldı.

24 Nisan’da Türkiye’nin Küdüs Konsolosluğu önünde bir protesto mitingi yapılması planlanıyor. Aynı gün, akşam saatlerinde Küdüs’teki Zharangavorats Koleji’nde bir anma etkinliği düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/21/Kudüs-Ermeni-Soykırımı/229507