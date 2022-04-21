Kanada’da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilse okulunun bulunduğu bölgede radarlarla arama çalışmalarında 14 kayıt dışı mezar bulundu.

Seyit Aydoğan

Eyaletin başkenti Regina’nın yaklaşık 116 kilometre kuzeyinde bulunan George Gordon First Nation yerli topluluğunca bir süre önce başlatılan çalışmalara ilişkin bulgular kamuoyuna duyuruldu.

George Gordon Yerlileri Şefi Byron Bitternose, yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının Gordon’s Yatılı Kilise Okuluna ait 4 farklı bölgede başlatıldığını ve ilk aramalar sonucu resmi kayıtlarda olmayan 14 mezar yerinin saptandığını söyledi.

Şef Bitternose, “Bugün topluluğumuz ve torunlarımız hem zihinsel hem duygusal hem fiziksel hem de cinsel olarak bir yüzyıl boyunca süren istismardan geriye kalan bu mirası taşımaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda devam edecek aramalarda bu alan, öncelikli çalışma alanı olacak. Umuyorum ki bir gün çocuklarımıza, büyük büyükanne ve büyükbabalarının, ebeveynlerinin ve kardeşlerinin neler çektiğini içeren tüm hikayeyi anlatabileceğiz.”

Kanada halkına da çağrıda bulunan Bitternose, “George Gordon First Nation topluluğunu ve tüm katılımcıları dualarınızda tutmanızı alçakgönüllülükle rica ediyoruz.” dedi.

Bitternose’nin açıklamasına göre, ailelerinden zorla alınan yerli çocukları bu okula yerleştirildi ve bu çocuklardan bazıları asla evlerine geri dönemedi.

“Yapılacak çok iş ve kapsanacak çok alan olduğunu görürsünüz”

George Gordon First Nation Mezarlığı Komitesi Başkanı Sarah Longman da yaptığı açıklamada, Kanada genelinde aranan diğer mezarlık alanlarında görülen kalıplara dayanarak zemindeki bozulmaların, çocuk mezarları olma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Aramanın tamamlanmaktan uzak olduğunu ve muhtemelen süreci tamamlamak için en az 10 yıllık zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Longman, “George Gordon’daki yatılı okulun 100 yılı aşkın tarihiyle uğraştığımızı düşünürseniz, aradığımız şeyi bulmak için yapılacak çok iş ve kapsanacak çok alan olduğunu görürsünüz.’’ dedi.

1996’ya kadar faaliyet gösterdi

Kanada Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Merkezi kayıtlarına göre, Gordon’s Yatılı Kilise Okulu 1876’da Kanada Anglikan Kilisesi tarafından gündüz okulu olarak kuruldu.

Okul, 1888’de öğrenci konutlarının inşası ile genişletildi ve yatılı kilise okuluna dönüştürülerek kapatıldığı 1996’ya kadar faaliyet gösterdi.

İlk mezarlar, Mayıs 2021’de ortaya çıkarılmıştı

Kanada’da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021’de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, 24 Haziran 2021’de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkmıştı.

British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında ise 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.

Aynı eyaletin Güney Körfez Adaları’ndan Penelakut’taki yerli kabile de 12 Temmuz 2021’de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160’tan fazla “belgesiz ve işaretsiz” mezar bulunduğunu açıklamıştı.

British Columbia eyaletinin Williams Lake First Nation bölgesindeki St. Joseph’s Mission Yatılı Kilise Okuluna ait 470 hektarlık alanın 14 hektarını yüzey radarıyla tarayan ekipler, 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurmuştu.

Kanada’da en son kayıt dışı mezar, Saskatchewan eyaletine bağlı Keeseekose First Nation bölgesinde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılmıştı. Bu çalışmalarda, Fort Pelly Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 42, St. Philip’s Yatılı Kilise Okulu bölgesinde ise 12 isimsiz mezar bulunmuştu.

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı

“Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer” olarak kabul edilen yatılı kilise okullarının ilki, 1880’lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996’da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetle istismara uğradı.

Ülkede 2010’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi.

Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.

AA