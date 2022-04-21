Holokost’tan kurtulan Obiedkova, Mariupol’de öldü

Mariupol’de, Holokost’tan bir bodruma saklanarak kurtulan Vanda Semyonovna Obiedkova isimli Yahudi kadın, Rus bombardımanından saklandığı bodrumda öldü.

DUVAR – Holokost’tan (Naziler dönemindeki Yahudi soykırım) kurtulan Vanda Semyonovna Obiedkova, Rusya ordusunun kuşattığı, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki bir bodrumda, 4 Nisan günü öldü.

Yahudilerle ilgili haberlerin yayınladığı Chabad.org sitesinde yer alan habere göre, 91 yaşındaki Obiedkova’nın kızı Larissa “Annem bu şekilde ölmeyi hak etmedi” dedi. Obiedkova’nın cenazesi, Azak Denizi’ne 1 kilometre uzaklıktaki bir parka defnedildi.

Chabad-Lubavitch hareketinin Mariupol yöneticisi haham Mendel Cohen, “Bütün Mariupol bir mezarlığa dönüştü. Vanda Semyonovna hayal edilemez dehşetler yaşadı. Nazik ve neşeli bir kadındı. Sonsuza dek kalbimizde yaşayacak” diye konuştu.

Obiedkova’nın kızı Larissa, annesinin Mariupol kentini çok sevdiğini ve ayrılmayı hiçbir zaman istemediğini söyledi. Bombardıman başladığında evlerine komşu olan bir mağazanın bodrum katına sığındıklarını aktaran Larissa, aldıkları tek yardımın haham Cohen’in sinagogundan geldiğini dile getirdi.

Larissa, “Su, elektrik ve ısıtıcı yoktu. Dayanılmaz bir soğuk vardı. Hayvanlar gibi yaşıyorduk. Her bomba düştüğünde bina sallanıyordu. Annem Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda (İkinci Dünya Savaşı’nda) böyle bir şey hatırlamadığını söylüyordu” dedi.

‘YUNAN OLDUĞU SÖYLENİNCE NAZİLER BIRAKTI’

Vanda Semyonovna Obiedkova, 10 yaşındayken, 1941 yılında Naziler Mariupol kentine girdi. Kızı Larissa, Obiedkova’nın o dönemde Nazi askerlerinden de bir bodrumda saklanarak kurtulduğunu söyledi. Obiedkova’nın annesi ve annesinin ailesinin de aralarında olduğu binler Yahudi, Naziler tarafından katledildi.

Obiedkova Naziler tarafından yakalanınca, aile dostları Nazileri Obiedkova’nın Yunan olduğuna ikna edince serbest bırakıldı. Yahudi olmayan babası tarafından bir hastaneye yatırılan Obiedkova, 2 yıl boyunca, Mariupol Nazilerden kurtulana kadar bu hastanede kaldı. (HABER MERKEZİ)

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