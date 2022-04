GARun IV yemek festivali

GARun IV yemek festivali 1 Mayıs – 1 Haziran tarihleri ​​arasında Ermenistan’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl, festivalin coğrafyası genişledi.

Festivale Erivan’daki restoranlardan “Alaska”, “Çiner”, “Vostan”, “The Club”, “Kilikya”, “Chayhona”, “Captive of the The Kafkasya”, Dilican’dan “ImToon”, “Tava”, “Kchuch”, Tsakhkadzor’dan “Kovkasyan Geruhi”, Artsakh’tan, “Tumanyan’s Art Wine House” katılacak.

Margaryan Business Group’un restoran zincirinde, Ermeni lezzet geleneklerini yeniden oluşturmayı, hem turistlerin hem de yerel halkın sevdiği yeni bir yemek sezonu yaratmayı amaçlayan festival başladı.

Organizatörler, kuzu etinin dünyanın önde gelen beslenme uzmanları tarafından onaylanmış istisnai bir et türü olduğuna dikkat çekiyor.

Bu hayvan, sadece mineral bakımından zengin dağ otları yer ve yediğine herhangi bir kimyasal karışırsa hayatta kalamaz.

Mayıs ayında bir kuzunun optimal ağırlığı 10-15 kg’a ulaşır ve o dönemde eti, lezzetin doruğunda olarak kabul edilir.

Festivale katılan restoranlar, her biri kuzu eti ile 3 eşsiz yemek sunacak.

Aşçıların hayal gücü ve gastronomik yelpazesi sınırlı değildi.

Bütün bir ay boyunca körpe kuzu eti ve farklı yemek pişirme stilleriyle tanışmak için eşsiz bir fırsatınız olacak.

Festivalin partneri ise Meyron marka Ermeni şarabı olacak.

Her yemekle birlikte Rind köyünden (Vayots Dzor) bir kadeh Areni şarabı servis edilecektir.

Organizatörler, “Harika fırsatı kaçırmayın – Ermeni kuzu eti pişirme geleneğini tanıyın” diyorlar.

Ermenistan Kamu Radyosu