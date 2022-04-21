Fener Rum Patrikhanesi’nde kutsal yağ Miron töreni

Fener Rum Patrikhanesi 57 içeriği ve 10 yılda bir üretilmesiyle Ortodoks dünyası için sembolik bir öneme sahip kutsal yağ Miron ayinine ev sahipliği yaptı.

Mehmet Kara, Gülsüm İncekaya

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Teodorikakis, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, azınlık temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri, yağ üretiminde görev alan kimyagerler ve çok sayıda yerli, yabancı turist katıldı.

Sabah 09.00’dan 13.00’e kadar süren törende 10 yılda bir Patrikhane bahçesindeki alanda üretilen ve dün akşam son halini alan Miron yağı, gümüş sürahilerle Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’ne getirildi.

Ortodoks dünyasında Paskalya öncesinde “kutsal perşembe” olarak kabul edilen günde düzenlenen etkinlikte Paskalya için de dualar edildi.

Patrik Bartholomeos’un konuşmasıyla başlayan törende, patrikhanede görev alan din adamları, İstanbul Ortodoks kiliselerinden temsilciler ve Ortodokslar dualara eşlik etti.

Bartholomeos, okuduğu dua ve ritüellerle 10 yılda bir üretilen Miron yağını kutsadı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Teodorikakis de etkinlikte özel olarak dua etti.

Törenin ardından Patrikhane’ye gelen Ortodoks ziyaretçilere komünyon ikramı yapıldı. Tören uzun süre çalan çanlarla sona erdi.

Burada 3 günlük süreçte üretilen kutsal yağ Miron, şişelenerek ihtiyaca göre tüm dünyadaki Ortodoks kiliselerine gönderilecek.

AA