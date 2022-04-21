Ermenistan-Çin görüşmesi

Ermenistan ve Çin Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı, 20 Nisan’da Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmeciler, Ermenistan ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne atıfta bulunarak, geçmişte ikili ilişkilerin siyasi, ticari, ekonomik, insani ve diğer alanlarda kurulması ve geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Her iki taraf da Ermeni-Çin ilişkilerini kararlılıkla güçlendirmeye ve derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ekonomik işbirliği alanındaki büyük potansiyeli kullanmak, yatırımları teşvik etmek, altyapıyı geliştirmek, lojistik zorlukların üstesinden gelmek mümkün oldu.

Bu kapsamda bölgenin ulaşım ve ekonomik altyapısının önündeki engellerin kaldırılması gereği vurgulandı.

Bölgede barış ve istikrarın tesisi konusunda Ermeni tarafının tutumunu aktaran Ararat Mirzoyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çeşitli yönlerde müzakerelerin öneminin yanı sıra AGİT Minsk Grubu Eş başkanlarının sorunun çözümündeki rolünü vurguladı.

Her iki taraf da uluslararası kabul görmüş mevcut müzakere çerçevesinin uygulanabilirliğini ve barış sürecinin ilerlemesini görüştü.

Muhataplar, bölgesel ve uluslararası gündemdeki karşılıklı çıkar konularında görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu