Cumhurbaşkanı Esad, Kurtuluş Bayramı Vesilesiyle Daha Fazla Tebrik Telgrafları Aldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Kurtuluş Bayramı’nın yetmiş altıncı yıldönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dost Arap ve yabancı ülkelerin başkanlarından ve dini şahsiyetlerden daha fazla tebrik telgrafı alarak, Suriyelilere daha fazla ilerleme ve refah için en içten tebriklerini ve dileklerini sundular.

Cumhurbaşkanı Esad, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbune, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa El Kazemi, Nikaragua Cumhuriyeti Devlet Başkanı Daniel Ortega, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahakn Khachaturian, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Endonezya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joko Widodo, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phog, Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjanya, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abi Nader, Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoly Bibilov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pan-Ermeni II. Katolikosu Karikin’den kutlama telgrafı aldı.

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