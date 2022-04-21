Cezasızlığın sonuçları

Cezasızlığın soykırım için sonuçları bugün görülebilir

Avustralya Ermeni toplumu, 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’nde, yerel Süryani-Rum topluluklarının temsilcileriyle Sydney ve Melbourne’de adalet yürüyüşü yapacak.

Avustralya Ermeni Ulusal Komitesi İcra Direktörü Hayk Gayseryan, amacın Avustralya makamlarını Türkiye’nin Ermenilere, Süryanilere ve Rumlara karşı gerçekleştirdiği soykırımı tanımaya çağırmak olduğunu söyledi.

Bu yılki 24 Nisan yürüyüşlerinin aynı zamanda Artsakh’ın sorunlarını da ele alacağını kaydetti.

Anma etkinlikleri 26 Nisan’da devam edecek.

O gün için, Avustralya Parlamentosu üyelerinin katılacağı ve konuşma yapacağı bir anma günü planlanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu