Ayasofya’daki İmparator Kapısı’yla ilgili iddia: ‘Parça koparıp ağzına atanlar var’

Camiye çevrilen Ayasofya’daki tarihi İmparator Kapısı’nın nasıl tahrip edildiği henüz belirlenemedi. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, tahribatın ortaya çıkmasının ardından bir görevlinin kendisine, “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini aktardı.

Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, camiye çevrilen Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini anlattı.

Sanat Tarihi Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayasofya’da meydana gelen tahribatı duyurmuştu. Kamuoyundan büyük tepki alan olay ardından müfettiş görevlendirilerek inceleme başlatılmıştı.

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunarak olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Üç hafta önce Ayasofya’ya geldiğini ve böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Yaşar, güvenlik kamera kayıtlarının olmadığını belirterek, “Bana verilen yanıt kayıtların olmadığı yönünde. Eğer Ayasofya’da güvenlik kamera kayıtları işlemiyorsa bu daha da büyük bir problem” dedi.

Yaşar ayrıca bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor; turistler, yerli insanlar… Oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” diye yanıt verdiğini de söyledi. Yaşar, duydukları karşısında şok olduğunu belirtirken “Şaka gibi” dedi.

Habertürk’ün ilgili haber şöyle:

VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ ‘UFAK BİR DOKUNMA’ DEMİŞTİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Ayasofya Camisi’nin kapısının tahrip edilmesiyle ilgili yazılı açıklamasında tahribatın “ufak bir dokunma” nedeniyle oluştuğu belirtmişti. Açıklamada, “Son olarak Ayasofya Kebir Camii İmparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur” ifadeleri kullanılmıştı.

Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığının da iddia edildiği açıklamada, “Takdir edersiniz ki müze statüsündeyken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı, camiye dönüştürülmesiyle 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldıysa geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır” denmişti.

BirGün Gazetesi