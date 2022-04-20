TSK’nin sınır ötesi harekatı nedeniyle Hristiyanlar köylerini terk ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Federe Kürdistan Bölgesi toprakları içerisinde PKK’ye yönelik operasyonları ve çatışmalar en çok sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri etkiliyor.

Duhok’un Zaho ilçesine bağlı köylerde yaşayan Hristiyan vatandaşlar, TSK’nin askeri harekatıyla birlikte yaşanan çatışmalar nedeniyle köylerini boşatmak zorunda kalıyor. Bazı Hristiyan vatandaşlar ise ülkeyi terk etmek istediklerini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Federe Kürdistan Bölgesi toprakları içerisinde PKK’ye yönelik operasyonları ve çatışmalar en çok sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri etkiliyor.

Zaho’nun Batifa, Begova gibi sınır bölgesindeki kasabaları ve bu kasabalara bağlı köylerde yaşayan Hristiyanlar, son 4 yıldır yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hristiyan Şeraniş köyündeki evini terk eden Emir Nisan da bunlardan biri. Şu an Bersiv’deki yerleşkede yaşayan 65 yaşındaki Emir Nisan, operasyon ve çatışmalar nedeniyle köyüne geri dönemediğini söyledi.

Okullar kapandığında çocukları ve torunları ile ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü belirten Nisan, “Evimi kaç defa inşa ettim ama artık olmuyor. Bu beşinci kez oluyor, evimi terk etmek zorunda kalıyorum. Hayatımız göç yollarında geçti. Artık buraları bırakmayı düşünüyoruz. Bir oğlum Avusturalya’da, pasaportlarımız hazır, oraya gideceğiz” dedi.

Zaho’ya bağlı 20 Hristiyan köyünden 9’u, bölgedeki güvenlik sorunu nedeniyle boşaltılmış durumda.

Şeraniş Kilisesi rahibi 85 yaşındaki John Davut da, bu durum nedeniyle köyü terk edenlerden biri.

Rûdaw’a konuşan Rahip John Davut Hanna, “Köyümüz dağlık alanda, şimdi artık insanlar yaşamıyor, kilise kapalı. Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye hükümetlerinden talebimiz Hristiyanların yurtlarına dönmesi için yardım etmeleridir. Kiliseler kapatılmamalı. Tanrı’nın evi kapatılmamalı” diye konuştu.

Bölgede yaşanan durum nedeniyle mağdur edilenler şu ana kadar da zararları için tazmin edilmiş değil.

Batifa Kaymakamı Ferhad Mahmud da, “Kasabamızda bu durum nedeniyle büyük çapta maddi hasar var ama şu an boyutlarını tam bilemiyoruz. Çünkü çatışmalar devam ediyor ve bazı bölgelere gidemiyoruz” dedi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Xamtir Dağı bölgesinde 130 köy bulunuyor. Sınıra yakın bölgede şu ana kadar 50 köy boşaltıldı.

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