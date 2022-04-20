Patrikhane’de kazan yandı

Fener Rum Patrikhanesi’nde, 10 yılda bir imal edilen ’kutsal yağ’ (Miron), kurulan kazanlarda kaynatılmaya başlandı. Yunanistan’ın Girit adasından gönderilen zeytinyağı ile çeşitli manastırlardan gelen bal ve kırmızı şarap gibi 57 malzemeden oluşan kutsal yağ, Ortodoks kiliselerine dağıtılacak. Kutsal yağ, vaftiz törenlerinde kullanılıyor.

İSTANBUL Fener Rum Patrikhanesi’nde, son günlerde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Patrikhane’de, pazar günkü Paskalya Bayramı hazırlıklarının yanı sıra her 10 yılda bir kez imal edilen ’kutsal yağ’ (Miron) kurulan kazanlarda kaynatılmaya başlandı. Yunanistan’ın Girit adasından gönderilen zeytinyağı, çeşitli manastırlardan gelen bal ve kırmızı şarap, gülsuyu, biberiye, adaçayı, sakız, fındık, kakule, tarçın, mercanköşk, lavanta, safran, hint yaprağı gibi toplam 57 malzemeden oluşan ‘kutsal yağ’ ağır ateşte 3 gün süreyle kaynatılıyor.

DÜNYAYA DAĞITILACAK

Kutsal yağ için malzemelerden bazıları Çin, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden, bazıları ise Türkiye’de Hatay gibi şehirlerden Fener’e gönderiliyor. Özel olarak seçilmiş denetçilerin (kimyager vs) kıvamını ve kokusunu sık sık kontrol ettikleri ‘kutsal yağ’ın kaynadığı kazanlar, yarın söndürülecek. Dini ayinin ardından da kendi yağlarını üreten Moskova, Kudüs ve Antakya patrikhaneleri hariç dünyadaki Ortodoks kiliselerine gönderilecek. Patrikhane’de bu işlem her 10 yılda bir tekrarlanıyor. Üretilen ‘kutsal yağ’ miktarı, 350-400 kilo civarında. ‘Kutsal yağ’ genellikle vaftiz törenlerinde kullanılıyor. Din adamları bu yağı vaftiz olan bebeğin kafa, el ve ayaklarına haç işaretini yaparak sürüyorlar.

TEVRAT’A DAYANIYOR

‘Kutsal yağ’ Tevrat’ın 2’nci kitabı olan ‘Çıkış’ta yer alan, Hazreti Musa’nın bir tasvirine dayanıyor. Bu tasvire göre, Tanrı, Hazreti Musa’ya ‘kutsal yağ’ı nasıl hazırlayacağını söylüyor. Hırisyanlığın yayıldığı 2’nci yüzyılda, birkaç kez denense de din kitaplarında ilk ‘kutsal yağ’ın 1208’de Patrik 4. Mihail döneminde İznik’te, ikinci kez ise 1705’te Patrik 3. Cebrail döneminde İstanbul’da hazırlandığı belirtiliyor. Fener’de, 1950’li yıllardan sonra her 10 yılda bir kez kazanlar kaynıyor. Din adamlarına göre, Ortodoksluk’ta, kişi vaftiz töreni ile ismine ve ‘hrisma’ya sahip olur. Yani, Ortodoks olmaya hak kazanır. ‘Kutsal yağ’ da bu hakkın simgesidir. ‘Kutsal yağ’ Bizans döneminde, imparator ve kralların taç giyme törenlerinde de kullanılıyordu.

Hürriyet Gazetesi