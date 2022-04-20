Ezidilerin Çarşema Sor Bayramı Mardin’de kutlandı

HDP Adana Milletevekili Tülay Hatimoğulları açıklamasında “2014’ten bugüne IŞİD çetelerinin elinde esir tutulan binlerce kadın ve çocuğun akıbetleri halen belirsiz” ifadelerini kullandı

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Güven köyünde Ezidiler tarafından ilkbaharın başlangıç günü ve yeni yılın ilk günü olarak karşılanan Çarşema Sor Bayramı kutlandı.

Ezidi dernekleri tarafından oluşturulan komitenin gerçekleştirdiği kutlama etkinliğine, dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Etkinlikte, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, Süryani Dernekleri Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP İl Eşbaşkanları ile ilçe örgütleri ve çok sayıda Süryani dernekleri de yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyunca sürecek olan etkinlikte Kürtçe konuşma yapan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, tüm Ezidî halkının bayramını kutladı.

Daha sonra söz alan Mardin Milletvekili Tuma Çelik de, soykırım, baskı ve sürgünlere maruz bırakılan Ezidi halkının etkinlikte bir araya gelmesinin önemine değindi.

HDP’li Hatimoğlu: 18 Nisan’da, Çarşema Sor Bayramı arifesi sayılan günlerde Ezidiler bir kez daha saldırıya uğradı

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlu da bir açıklama yaparak Çarşema Sor Bayramı’nı kutladı. Hatimoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Ezidi halkı tarafından ilkbaharın başlangıç günü olarak kabul edilen ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanan Çarşema Serê Nîsanê yani Çarşema Sor; hem evrenin hem de dünyanın maya tuttuğu gündür.

Dili, kültürü, kimliği ve inancı sebebiyle Ezidiler; sonuncusu Şengal’de olmak üzere 73 defa katliama uğradı. 73’üncü ferman tüm dünyanın gözü önünde yaşanırken, soykırımın gerçekleştiği 2014’ten bugüne IŞİD çetelerinin elinde esir tutulan binlerce kadın ve çocuğun akıbetleri halen belirsiz. 18 Nisan’da, Çarşema Sor Bayramı arifesi sayılan günlerde Ezidiler bir kez daha saldırıya uğradı.Ezidi halkının yaşadığı acıları yürekten hissediyoruz. Onlarla dayanışarak bu şiddet sarmalından hep birlikte çıkacağız. Ve bayramları acılarla değil, bayram tadında kutlayacağımız günleri hep beraber göreceğiz.

Ezidiler için mutlak iyiliği temsil eden Çarsema Sor Bayramının,Ezidi kadın ve çocukların kurtuluşunun ve Ezidi halkının özgürlüğünün müjdeleyicisi olmasını umut ediyoruz.

Halkların ve inançların bir arada özgürce yaşayabileceğine olan inancımızla; yeni yaşamın simgesi olan Çarşema Sor Bayramının; bütün insanlık için barışa, özgürlüğe, adalete ve eşitliğe vesile olmasını diliyor, kadim Ezidi halkının bayramını kutluyoruz.

Independent Turkce