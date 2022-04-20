Erdoğan’ın Kudüs sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

Erdoğan’ın, “İsrail’le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır” sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bilmez miyiz! Sende hep başka başka” diyerek geçmişteki uygulamaları hatırlattı.

“İsrail’le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesini, Rahip Brunson olayını ve Mari Marmara’yı haıtlattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ” ‘İsrail’le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır’ demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka… Kaşıkçı cinayeti başka, Rahip Brunson başka, Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka.

"İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2022

BirGün Gazetesi