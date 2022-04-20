2020’de Moskova’da Ermeni arabalarına saldıran Azerbaycanlılar davaları karara bağlandı

2020’de Moskova’da Ermeni arabalarına saldıran Azerilerin davaları karara bağlandı. Moskova’nın Lublin bölge mahkemesi, saldırılara katılan 5 kişiyi 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Yine saldırılara katılmiş olan 2 kişiye de denetimli serbestlik uygulanacak.

Rus TASS haber ajansının haberinde “Mahkeme Ech. Alakbarov’u B. Valiyev, P. Hamidov T.İsmaylov ve A.Kafarov’u holiganlık suçundan suçlu buldu. Onlar aldıkları 2 yıl 8 ay hapis ceza sürelerini genel rejim kolonisinde geçirecekler. Davada 2 sanık M․ Zahidov ve D․ Giyasov’a 2 yıl 8 ay denetimli serbestlik uygulandı” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere 2020 Temmuz ayında, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun tırmanmasıyla birlikte Moskova’da tıbbi maskeli insanlar Ermeni plakalı araçlara saldırıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/20/Moskova-Ermeni-Azerbaycan/229468