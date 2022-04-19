Zaven Biberyan’ın tiyatro eleştirileri hatırlanıyor

Türkiye Tiyatro Vakfı, “Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları” kapsamında Nisan ayında iki oturum düzenliyor.

İlk olarak Mehmet Kerem Özel, “Türkiye’nin Gerçekleşmeyen İlk Anıtsal Tiyatro Projesinin Öyküsü”nü anlatacak. Oturum 20 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.

Diğer etkinlik ise “Kulis Dergisinden Çınlayan Aykırı Bir Ses: Zaven Biberyan’ın Tiyatro Eleştirileri” başlığını taşıyor. Reha Keskin’in konuşmacı olarak katılacağı oturum, 27 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da düzenlenecek.

Zaven Biiberyan hakkındaki etkinlikle ilgili olarak Tiyatro Vakfı şu bilgileri paylaştı:

“Ermeni yazınının muhalif ve güçlü kalemlerinden Zaven Biberyan (İstanbul; 1921-1984) romanları ve hikâyeleri ile azınlıkların yaşamına dikkat çekerken gazeteci ve siyasi kimliğiyle de mücadeleci bir yaşam sürer. Doğumunun 100. yılında, yazın dünyasında çeşitli yönleriyle anılırken yazarın pek bilinmeyen bir yönüne Kulis dergisinde rastlarız: Sıkı bir tiyatro eleştirmenidir Zaven Biberyan”.

“Ele aldığı oyunları tüm katmanlarıyla incelerken sık başvurulan basmakalıp yaklaşımlara karşı çıkar, kolaycılığı yerer, eleştirmenin tiyatrodaki yerinin önemine değinir; bir bakıma eleştirinin eleştirisini yapar.”

“Reha Keskin’in Kulis dergilerini tarayarak hazırladığı sunumda, 1900’lerin ikinci yarısında İstanbul’da sahnelenen belli başlı oyunların yorumlarını dinlerken aynı zamanda döneminin çok önünde olan bir tiyatro eleştirmenini de yakından tanıyacağız” .

Çevrimiçi ve Zoom üzerinden takip edilebilecek etkinlikler ücretsiz. Katılım sınırlaması nedeniyle kayıt yaptırılması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna ulaşmak için vakfın web-sitesi (http://www.turkiyetiyatrovakfi.org/) ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

Agos