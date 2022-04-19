Tarsus’ta ‘gizemli ev’in bitişiğindeki ev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir dönem ülke gündeminde uzun süre kalan ‘gizemli ev’in bitişiğindeki evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, hasar gören evde uyuyan anne ile kızı ise dumandan etkilendi.

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)

Tarsus’un 82 Evler Mahallesi’nde, MİT Başkanlığı gözetiminde 1 yıl kazı yapılan ve ‘gizemli ev’ olarak bilinen evin bitişiğindeki evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınarak, müdahale edilen yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Ataseven (50) ile kızı Ekin Ataseven (25) dumandan etkilendi. İçeriden çıkarılan anne- kıza sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURAN ‘GİZEMLİ EV’

Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016’da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017’de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.

St. Paul’ün İncili ve Kral Dakyanus’un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi’nde 3’üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Milliyet Gazetesi