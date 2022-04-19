Soykırım anıtı ziyaretçileri

İsrail ve Suriye’den milletvekilleri 24 Nisan’da Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret edecek

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan, Ermenistan-İsrail ve Ermenistan-Suriye meclis dostluk gruplarının temsilcilerinin, saygılarını sunmak üzere 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret edeceğini belirtti.

Marutyan’a göre, şu anda Hollanda’dan bir bakanın ve Uluslararası Frankofoni Örgütü’nün bir temsilcisinin anıtı ziyaret edeceği biliniyor.

24 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinliklere de değinen Marutyan, 20-22 Nisan tarihlerinde Ermenistan’da, 29 raporun yer alacağı “21. Yüzyılda Ermeni Soykırımı’nın öğretilmesi” konulu uluslar arası konferans gerçekleştirilecektir.

ABD, İspanya, Kamboçya, İsrail, Ruanda ve Lübnan’dan temsilciler de konuşma yapacaktır.

20 Nisan’da Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “Ermeni Okullarının İzinde. Eğitimli bir ulusun sertifikaları” başlıklı geçici bir sergi açılacak.

“Ermeni halkı Osmanlı İmparatorluğu’nda, Batı Ermenistan’da, Kilikya’da büyük bir miras bıraktı.

Ermeniler, baskı altında eğitim çalışmalarını organize edebildiler.

Sergi buna bir göndermedir”,- diyen Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müdürüne göre, 23 Nisan saat 12.00’de müzede Fransız-Ermeni ressam Jean-Pierre Seferian’ın grafik resimlerinden oluşan bir sergi açılacak.

Ermenistan Kamu Radyosu