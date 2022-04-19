Putin ve Paşinyan’dan ortak açıklama: Ermenistan ve Türkiye arasındaki normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladık

Rusya ve Ermenistan liderlerinden ortak bildiri: “Putin ve Paşinyan Rusya’nın desteğiyle başlatılan Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki süreci memnuniyetle karşıladı.”

DUVAR – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ile ilgili başlatılan süreci memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Vladimir Putin ve Nikol Paşinyan, görüşmenin ardından ortak bildiri yayımladı.

Kremlin Sarayı’nın web sitesi üzerinden yayımlanan 30 maddelik bildiride, Rusya ve Ermenistan’ın ikili ilişkilerin geliştirilmesine bağlılığı teyit edildi.

‘RUSYA, ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALARIN UYGULANMASINDAN YANAYIZ’

Putin ile Paşinyan’ın, Güney Kafkasya’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan bildiride, “İki taraf, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin düzenli görüşmeleri çerçevesinde yapıcı çalışmaların sürdürülmesi ve bölgedeki istikrar, güvenlik ve ekonomik gelişimin sağlanması amacıyla üç ülke arasında imzalanan 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi” denildi.

Bildiride, iki liderin, Karabağ meselesi ve bölgedeki insani sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun potansiyelinin kullanılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

‘ÜÇLÜ ÇALIŞMA GRUBUNUN FAALİYETLERİ AKTİFLEŞTİRİLMELİ’

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya başbakan yardımcılarının başkanlığında Güney Kafkasya’da ekonomik ve ulaşım bağlantılarının açılmasına ilişkin üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinin aktifleştirilmesinin önemine işaret edilen bildiride, Rusya’nın Ermenistan’da demir yolu altyapısının yeniden oluşturulmasıyla ilgili projelerde yer almaya hazır olduğu belirtildi.

Bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesiyle ilgili komisyonun oluşturulmasının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemine işaret edilen bildiride, “Putin ve Paşinyan, Rusya’nın desteğiyle başlatılan Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki süreci memnuniyetle karşıladı” ifadesi kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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