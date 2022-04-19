Protestan Kiliselerden Kadınlar Bir Araya Geldi￼￼

Bilge Kadın Hizmetleri, 9 Nisan Cumartesi günü, İstanbul’daki farklı kiliselerden kadınlar olarak Rab İsa Mesih’in çektiği acıları hatırlayarak birlikte dua etmek, yakarışta bulunmak ve Rab’bin önünde alçalmak için bir araya geldi.

Diriliş zaferini hep birlikte kutlayan kadınlar, birlikte İsa Mesih’in çarmıha gerilmesiyle ilgili ilahiler söyleyerek Rab’bin dirilişi için şükrettiler ve Kutsal Kitap’tan okumalar yaptılar. Farklı konularda dua eden kadınlar, Rakel Dink’in paylaşımı sonrası hep beraber yemek yediler ve gelen misafirlere Paskalya çöreği ve yumurta hediye ettiler.

https://haber.sat7turk.com/protestan-kiliselerden-kadinlar-bir-araya-geldi/