Patrik Maşalyan AKP iftarına katıldı

Türkiye Ermenileri Patriki Sahak Maşalyan dün akşam Ankara’da AKP’nin iftar davetine katılıdı. Patrik Maşalyan iftar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın daveti üzerine geleneksel iftar davetine katıldı.

Parti merkezinde gerçekleşen iftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçiler ve toplum liderleri katıldı.

Patrik Maşalyan iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etti. Patrik Maşalyan ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüş alışverişinde bulundu. Davette AKP MKYK üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu da hazır bulundu.

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