Paşinyan Moskova yolcusu

Başbakan Paşinyan, Rusya’ya resmi bir ziyarette bulunacak

Başbakan Nikol Paşinyan, 19-20 Nisan tarihlerinde Rusya’ya iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki ülkenin liderleri, Ermeni-Rus stratejik müttefik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konuları görüşecekler.

9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 20 Kasım 2021 tarihlerinde Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin üçlü açıklamalarının uygulanmasına atıfta bulunulacak.

Nikol Paşinyan, 20 Nisan’da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ve Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ile de görüşecek.

Başbakanın ayrıca Nizhny Novgorod’u ziyaret etmesi planlanıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu