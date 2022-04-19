Kamala Harris, Hamursuz Bayramı davetinde işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen şarabı ikram etti

ABD Başkan Yardımcısı’nın düzenlediği yemekteki şarabın “siyasi ifade niteliğinde olmadığı” savunuldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamursuz Bayramı başlangıcı kutlamasında Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerde üretilen şarabı ikram edince eleştirilerin hedefi oldu.

Cuma günü Hamursuz Bayramı için evlerinde bir yemek düzenleyen Harris ve eşi Doug Emhoff’un şarap seçimi siyasi bir tartışma yarattı.

Çiftin Twitter’da paylaştığı fotoğraflarda Psagot Winery şirketinin ürettiği şarabı ikram etmeleri dikkat çekti.

Bu şirketin tesislerinin bir kısmı, İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerinde yer alıyor.

Harris olaya ilişkin yorum yapmazken, danışmanı Herbie Ziskind “Hamursuz Bayramı’nda ikram edilen şarapla herhangi bir siyasi ifade niteliğinde değildir” dedi.

Geçen yıl İsrail’in Batı Şeria’daki tartışmalı bölgede 3 bin yeni yerleşim yeri kurmayı planladığını açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Arap Amerikan Enstitüsü Başkanı James Zogby, şarap seçimine tepki göstererek “Psagot’nun şarap bağları Filistinlilerden çalınan topraklarda yer alıyor” dedi.

Şirket, 2020’de eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun adını taşıyan bir şarap serisi piyasaya sürmesiyle de gündem olmuştu.

Tonight, @VP and I were honored to celebrate Passover with our hardworking staff by holding a Seder at the Vice President’s Residence.



Whether you’re celebrating with your family, your work family, or the family you have chosen, we wish you all a Happy Passover! pic.twitter.com/g9qLOHqFUM — Douglas Emhoff (@SecondGentleman) April 16, 2022

Seri, Pompeo’nun 1978’de İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerini “uluslararası hukuka aykırı” olarak tanıyan Hansell Mutabakatı’na katılmadıklarını söylemesi üzerine hazırlanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hükümetinde çalışan Pompeo’nun açıklaması İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken, Filistinli yetkililerden büyük tepki toplamıştı.

Pompeo, 2020’de dönemin İsrail Büyükelçisi David Friedman’la şirketin şarap tesislerini de ziyaret etmişti. Psagot şirketi daha sonra Friedman adına da bir şarap serisi çıkarmıştı.

Harris ve Emhoff çiftinin bu şirketin şaraplarını ikram etmesine ilişkin paylaşımında Friedman, “Gelecek yıl ABD Başkan Yardımcısı ve eşine Psagot Winery’den ‘Friedman’ şaraplarını servis etmelerini öneririm. Taraflı olabilirim fakat bence tadı çok iyi” ifadelerini kullandı.

Next year I would recommend that the Second Family serve the “Friedman” vintage from the Psagot Winery. I may be biased but I think it’s very good. https://t.co/EJ1Po34f6F pic.twitter.com/icThSUi7xZ — David M Friedman (@DavidM_Friedman) April 16, 2022

15-23 Nisan arasında kutlanan ve İsrailoğulları’nın Mısır’dan göçünü konu edinen Hamursuz Bayramı’nda mayalanmış gıdaların yenmesi dinen yasak.

1967’deki Altı Gün Savaşı’nda İsrail’in Batı Şeria’yı işgal etmesinden bu yana, bölgede kurulan 145 yerleşim alanında 600 binden fazla Yahudi’nin yaşadığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler ve Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun büyük çoğunluğu buradaki yerleşimleri yasadışı olarak nitelerken, İsrail bu toprakların kendisine ait olduğunu savunuyor.

Independent Türkçe, New York Post, Times of Israel, BBC

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