Kamala Harris, Hamursuz Bayramı davetinde işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen şarabı ikram etti

ABD Başkan Yardımcısı’nın düzenlediği yemekteki şarabın “siyasi ifade niteliğinde olmadığı” savunuldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamursuz Bayramı başlangıcı kutlamasında Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerde üretilen şarabı ikram edince eleştirilerin hedefi oldu.

Cuma günü Hamursuz Bayramı için evlerinde bir yemek düzenleyen Harris ve eşi Doug Emhoff’un şarap seçimi siyasi bir tartışma yarattı.

Çiftin Twitter’da paylaştığı fotoğraflarda Psagot Winery şirketinin ürettiği şarabı ikram etmeleri dikkat çekti.

Bu şirketin tesislerinin bir kısmı, İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerinde yer alıyor.

Harris olaya ilişkin yorum yapmazken, danışmanı Herbie Ziskind “Hamursuz Bayramı’nda ikram edilen şarapla herhangi bir siyasi ifade niteliğinde değildir” dedi.

Geçen yıl İsrail’in Batı Şeria’daki tartışmalı bölgede 3 bin yeni yerleşim yeri kurmayı planladığını açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Arap Amerikan Enstitüsü Başkanı James Zogby, şarap seçimine tepki göstererek “Psagot’nun şarap bağları Filistinlilerden çalınan topraklarda yer alıyor” dedi.

Şirket, 2020’de eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun adını taşıyan bir şarap serisi piyasaya sürmesiyle de gündem olmuştu.

Tonight, @VP and I were honored to celebrate Passover with our hardworking staff by holding a Seder at the Vice President’s Residence.



Whether you’re celebrating with your family, your work family, or the family you have chosen, we wish you all a Happy Passover! pic.twitter.com/g9qLOHqFUM

— Douglas Emhoff (@SecondGentleman) April 16, 2022