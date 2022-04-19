İsrail Ortodoks Kilisesi Başpiskoposundan Kudüs’ün işgalden kurtarılması çağrısı

Videolu mesaj yayınlayan Teodosius, ”Dünya Kudüs Günü’nü Mescid-i Aksa’dan Kutsal Türbe Kilisesi’ne kadar tüm dünyadaki Filistin ülküsüne bağlı olanlara tebrik ederin. Hak için mücadele edenlerin dileği yok olmaz. Filitinliler bu toprakların sahibidirler” ifadesini kullandı.

Başpiskopos Teodosius mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

”Herhangi bir ıIrk, kültür ve dinden tüm dünya insanlarını Filistin halkı ile ülküsünü desteklemeye ve bize katılmaya çağırıyorum.

Size selam gönderiyorum ve Dünya Kudüs Günü’nde işgalciliğe son verilmesi ve halkımızın hak ettiği özgürlüğe kavuşması için sloganlarınızı ve desteğinizi duymak istiyoruz”.

Dünya Kudüs Günü 2 yıl aradan sonra bu yıl 24 Nisan günü Londra’da düzenlenecek. Bu gösterilerin düzenlenmesi, Siyonistlerin dehşete düşmesine ve öfkelenmesine neden olmuştur.

Jewish News adlı İsrail merkezli yayın, hakaret dolu yazısında Dünya Kudüs Günü’nü ‘2 yıl aradan sonr Londra’ya dönen bir vürus” gibi lanse etmişti.

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IRNA