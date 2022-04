İşçi Filmleri Festivali başlıyor

Bu yıl 17. kez düzenlenecek Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-8 Mayıs tarihlerinde 20 ülkeden 69 filmi sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz seyirci ile buluşturacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamada “Dünyanın dört bir yanından gelen toplam 594 film başvurusunu değerlendirdik. Bu yıl festivalde 49 yerli 20 yabancı filme yer verilecek. Türkiye’de ilk gösterimini yapacak 15 adet film var” dendi.

Gösterimi yapılacak filmlerden bazıları şöyle:

Daha önce festivalde gösterilen Dalga/Die Welle filminin ilham aldığı film Lesson Plan: The Story of the Third Wave / Ders Planı: Üçüncü Dalganın Öyküsü;

Arjantin’den Amasando Futuro / Geleceği Yoğurmak;

Japonya’dan Bunu ona yaptıran neydi?

Yönetmenin de katılacağı İtalya’dan L’Urlo / Çığlık ;

Yunanistan’dan ΔΕΜΕΝΟΙ / Sarmal ;

Kamboçya’dan Boramey: Fabrikadaki Hayaletler

Hem online, hem yüz yüze

Pandemi nedeniyle son iki yıldır yalnızca online etkinlikler düzenleyen İFF bu yılki festivali hem online hem de yüz yüze gerçekleştirecek.

İlk etabı İstanbul ve Ankara’da başlayacak festivalin açılış gecesi 2 Mayıs saat 19:30’da Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek. Etkinlik aynı zamanda festivalin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Oyuncu Nur Sürer’e teşekkür ve onur plaketinin verileceği gecede her yıl olduğu gibi bir set emekçisi de sahneye davet edilecek. Festivalin açılış filmi olarak da yönetmen Fikret Reyhan’ın ‘Çatlak’ filmi seyirci ile buluşacak.

Online gösterim ve söyleşiler festivalin YouTube kanalında 8 Mayıs’a kadar devam edecek. İstanbul’daki yüz yüze gösterimler 5-8 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve 6-8 Mayıs tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festival programı ve seçkisine www.iff.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Online Gösterimler İçin YouTube kanalının adresi şöyle:

https://www.youtube.com/c/İşçiFilmleriFestivali

Agos