İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Dink cinayetiyle ilgili sözleri üzerine açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hrant Dink cinayetine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mahkeme kararlarını yok sayan ve Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) bu davadan aklamaya yönelik açıklamalarda bulunduğunu” bildirdi.

Barış Kılıç | 19.04.2022

Ankara

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun, Hrant Dink cinayetine yönelik değerlendirmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan 2022’de Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayeti ile ilgili mahkeme kararlarını yok sayan ve FETÖ’yü bu davadan aklamaya yönelik açıklamalarda bulunmuştur.” ifadesini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun, “tetikçinin hapiste olduğunu ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini” söylediğini aktardı.

“Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı okumadığının anlaşıldığını” kaydeden Soylu, “mahkeme tarafından olayın failinin net şekilde belirlendiğini, cinayete göz yumanların ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenlerin, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odakların açık şekilde tespit edildiğini” belirtti.

“Cinayetin FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir”

Soylu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Temmuz 2021’de açıklanan gerekçeli kararında: ‘cinayete giden süreçte kamu görevlilerinin gereken tedbirleri alıp müdahale etmek yerine cinayetin gerçekleşmesini bekledikleri, öncesinde ve sonrasında bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini sağladıkları, FETÖ’nün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket ettikleri, cinayetin FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar isimli şahıslar hakkında dosyalarının ayrılmasına karar verildiği…’, ‘Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, söz konusu cinayet eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün talimatları ve örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir.’ hükümleri yer almış, cinayetin FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir.

Ayrıca, FETÖ/PDY mensubu Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere 26 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet dahil süreli hapis cezaları verilmiştir. Öte yandan mahkeme tarafından örgüt talimatıyla FETÖ/PDY amaçları doğrultusunda Hrant Dink’in cinayeti işlenmesi sebebiyle Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan gibi isimler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, dosyaları halen İstinaf Mahkemesinde bulunmaktadır.”

“Gerçeği karartmaktır”

“Kılıçdaroğlu’nun iddiasının aksine, Hrant Dink cinayetindeki katilin de, katili yönlendirenlerin de bilindiğini, mahkemenin bu konuda karar verdiğini, cezaların belirlendiğini ve kamuoyu ile paylaşıldığını” belirten Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Açık mahkeme kararına rağmen CHP Genel Başkanı’nın bu yorumu, bir muayenehanede 15 Temmuz talimatlarını aldığı ve darbe girişimine isim önerisinde bulunduğu FETÖ terör örgütün, bu cinayetin tescilli sorumlusu olduğunu görmezden gelmek ve gerçeği karartmaktır.

Türkiye’nin son 40 yıldır başına bela olan iki terör örgütünden birinin siyasetteki hamisinin HDP olduğunu biliyorduk. Anlaşılıyor ki CHP de Kılıçdaroğlu vasıtasıyla diğer terör örgütü FETÖ’nün hamiliğini üstlenmiş durumdadır. Mahkeme kararları ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma operasyonudur. Eğer kendileri bu cinayetin katillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp bu cinayetin failleri olan FETÖ elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidirler. Bulundukları ülkelerin vereceği yanıt, mesnetsiz iddialarla Türkiye’yi eleştirdiği insan hakları konusundaki samimiyetini de ortaya koyacaktır. Hrant Dink cinayetinden mahkeme kararıyla sorumluluğu açık şekilde belirtilen FETÖ terör örgütünü ve elebaşılarını kurtarma operasyonunda Kılıçdaroğlu başarılı olamayacaktır. Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?”

AA