Ermenistan’da Paşinyan’a Karabağ muhalefeti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Azerbaycan ile yürüttüğü barış görüşmeleri muhalefetin eleştirilerine neden oluyor.

Ermenistan Parlamentosu’nda muhalefetteki ‘Badiv Unim’ (Onurum Var) grubunun lideri, eski Ulusal Güvenlik Servisi müdürü Artur Vanetsyan, muhalefetin Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan’ı iktidardan uzaklaştırma arzusunda birleştiğini söyledi.

Vanetsyan hükümetin Artsakh (Karabağ) sorununa ilişkin politikasına karşı süresiz protesto eylemi başlattı. Vanetsyan’a göre, protestocuların asıl görevi Paşinyan’ın istifası ve Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a “teslim edilmesini önlemek”.

Vanetsyan, “Muhalefet, yetkililerin Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıma planları hakkında bilgi sahibidir ve iktidar ekibinin üyelerinin açıklamaları bunu doğrulamaktadır.” diye konuştu.

Başbakan Paşinyan geçen hafta yaptığı açıklamada Azerbaycan ile barış anlaşması ile ilgili olarak bunun zamanlaması ve hangi formatta gerçekleşeceğine dair ayrıntıların henüz ele alınmadığını ve kararlaştırılmadığını ifade etti. Paşinyan bir an önce Azerbaycan ile bir barış anlaşmasının imzalanmasının programlarında yer aldığını söyledi.

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu’nun ABD’li Eşbaşkanı Andrew Schofer’i kabul etti.

Taraflar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerinin başlatılması konusunda görüş alışverişinde bulundular. Bu bağlamda Ararat Mirzoyan, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuk rolünü vurguladı.

Ermenistan Dışişleri’nden Armenpress’e verilen bilgiye göre görüşmede sınır belirleme ve sınır güvenliği işlerinden sorumlu olan komisyonun kurulmasına ilişkin anlaşmaların uygulanmasını önemsendi.

Ararat Mirzoyan, Andrew Schofer’e Dağlık Karabağ’daki durumu sundu. Taraflar, 44 günlük savaştan kaynaklanan insani meseleleri, özellikle Ermeni savaş esirleri ve diğer tutukluların derhal serbest bırakılması ve vatanlarına geri gönderilmesi, Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklarda Ermeni kültürel ve dini mirasının korunması meseleleri ayrıntılı olarak ele alındı.

Agos