Ermeni Soykırımı’nı öğretmek

Ermenistan ve diğer ülkelerden uzmanlar, Ermeni Soykırımı’nı öğretmenin konularını ele alacaklar

20-22 Nisan tarihlerinde Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “21. Yüzyılda Ermeni Soykırımı Öğretiminin Zorlukları” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan, 29 raporun sunulacağını belirtti.

Ermenistan’ın farklı kurumlarından, ABD, Lübnan, İsrail, Ruanda, Kamboçya, İspanya ve Rusya’dan da katılımcılar var.

“Bizim düşündüğümüz bir şeydir, profesyonel topluluğun düşündüğü başka bir şey.

Meslektaşlarımızın, araştırmacılarımızın ve eğitimcilerimizin görüşlerini duymak çok önemli.

Çocuklar bugün, geçmiş olaylar hakkında bilgilendirilmektedir.

Ermeni Soykırımı anıları kimliğimizin temel direklerinden biri olduğu için, bilgilerin sadece geçmişe değil, aynı zamanda günümüze de ait olması çok olasıdır.

Bunun nasıl yapılabileceğini anlamamız gerekiyor.

Sorun, ne öğretildiği ve nasıl öğretildiğidir.

Konu, mağdur stereotipinin pekiştirilmesi değildir, aksine öğrenciyi gururlandıracak bilgilerin sunulmasıdır.

Ermeni halkının silahla ne kadar direnebildiği, silahsız mücadele edebildiği, hayatta kalabildiği ve galip geldiği ortaya konulacaktır.

Bunlar, o yaştaki çocuklara öğretilmesi gereken önemli niteliklerdir”,- dedi Harutyun Marutyan.

Ermenistan Kamu Radyosu