188 yıl sonra salgının sonunu müjdeledi

Gökhan Karakaş – İstanbul’da 1831 yılında temeli atılan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi, 13 Ocak 1834 tarihinde ibadete açıldı. Ancak o dönem İstanbul’da veba salgını sürüyordu. Vatikan, kiliseye açılış hediyesi olarak Meryem Ana ikonası gönderdi. Kilise de II.Mahmut’un izniyle vebayı bitirmek için dualar eşliğinde Meryem Ana ikonası ve Hz. İsa’nın resmi İstanbul sokaklarında gezdirdi. Kısa süre içinde salgının son bulmasını bu duaya bağlayan İstanbul halkı,mucize olduğuna inanarak kiliseye akın etmiş. II. Mahmut ise kiliseye kuyumcusuna yaptırdığı 8 köşeli bir elmas broş göndermişti. O yıllardan bu yana her Paskalya Bayramı’nın ertesi günü 188 yıllık elmas broş, Meryem Ana ikonasına törenle asılıyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır bu tören yapılamıyordu. Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi, 2 yıl ara verdiği töreni dün gerçekleştirdi. Elmas broş, dualar eşliğinde ikonaya asıldı.

‘Osmanlı hoşgörüsü’

Ermeni Katolik cemaatinin yanında başka din mensuplarının da izlediği töreni Başpiskopos Bogos Lévon Zékiyan yönetti. Roma Papalık Doğu Enstitüsü’nde dersler de veren İstanbul Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı profesörü Lévon Zékiyan, elmas broş geleneğini tekrar sürdürmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Zékiyan, “Veba salgınını bitirdiğine inanılan ikonanın dolaştırılmasıyla kilisemize hediye edilen padişah broşu bize gurur veriyor. Buradaki törene katılan başka din mensupları ve Ermeni katılımcılar Osmanlı’nın hoşgörüsünün yansıması” dedi.

Milliyet Gazetesi