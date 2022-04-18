Zirve Yayınevi Katliamı’nın Kurbanları Anıldı

Malatya’da 18 Nisan 2007’de, şehit edilen Tilmann Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel, 18 Nisan Pazartesi günü öldürülmelerinin 15. yıldönümünde anıldılar.

Malatya Kilisesi’nde dualar edildikten sonra Tilman Geske’nin mezarı ziyaret edilip dua ve ilahiler söylendi. Daha sonra Elazığ’da Uğur Yüksel’in de mezarı ziyaret edilip dua ve ilahiler söylendi. Programa Tilman Geske’nin eşi Suzan Geske ve Uğur Yüksel’in annesi Hatice Yüksel ayrıca Malatya Kilisesi, Adıyaman, Elâzığ, Diyarbakır Kiliseleri ve misafirler katıldı.

Suzan Geske, Zirve Yayın Evi cinayetini işleyen gençler için üzüldüğü söyledi ve ”şu an hepsi 30 yaşının üzerindeler ve ceza evindeler. Eşim yaşasa idi 30 yıllık evli olacaktık” dedi. Uğur Yüksel’in annesi Hatice Yüksel, anma için gelenlere ”oğlumun arkadaşları geldi” dedi ve, Oğlum çok iyi bir insandı sadece Hristiyan olduğu için öldürüldü” diyerek duygularını dile getirdi.

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