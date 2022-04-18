Rum Ortodoks Gençleri Azari Etkinliğinde Bir Araya Geldi

İsa Mesih’in Lazar’ı Ölümden Diriltmesine ithafen her yıl geleneksel olarak evlerin dolaşılması ile yapılan ‘Azari Etkinliği’ bu yıl İskenderun’da farklı bir konsepte sahne oldu. İki yılı aşkındır süregelen salgın dolayısıyla evleri tek tek dolaşamayan gençler, İskenderunlu Hristiyanları Kilise bahçesinde gerçekleştirilen ‘Akşam Sofrasında’ topladılar.

İskenderun’da yaşayan Hristiyan gençler, yaklaşan Paskalya Bayramı çerçevesinde çeşitli etkinliklere de imza atıyorlar. Bu bağlamda Paskalya Hazırlık devresi içinde gerçekleştirilen ‘Evlerde İlahi Okuma’ etkinliği bu yıl Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’nin bahçesinde toplanılarak gerçekleştirildi. Kısa bir duanın ardından, kiliseye gelenleri kapılarda karşılayan gençler, Arapça olarak okunan Azari İlahisini büyük bir coşkuyla ve mutlulukla söylediler ve bu gelenek adına bu yıl değişik bir etkinliğe imza attılar.

İlahilerin söylenmesinin ardından, cemaat mensupları gençlerin yanı sıra aileler de çocukları ile birlikte akşam sofrasına iştirak ettiler. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı ve afiyetle yendiği etkinlik, adeta bayramın gelişinin habercisi oldu. ‘Her Sene Bugünlere’ temennisi ile birlikte bayram hediyelerini de alan cemaat mensupları bu güzel gecenin ardından evlerine gittiler.

İsa Mesih’in Yüceliğini ve Bayramın Gelişini Müjdeliyorlar

Gruplar halinde İskenderun’daki birçok Hristiyan evini dolaşan gençler ve çocuklar, ellerindeki tuvale çizilmiş ‘İsa Mesih’in Lazar’ı Ölümden Diriltmesi’ ile ilgili resimle birlikte bugüne özel Arapça ilahiler söyleyerek hem İsa Mesih’in yüceliğini hem de bayramın gelişini müjdeliyorlardı. Hep birlikte coşkuyla söylenen bu geleneksel ilahi, hasta ve çocuklu evlerde daha çok makbul görüyordu.

İskenderunlu gençler işte bu geleneğin sürdürülmesi adına çaba sarf ederken, bu yıl salgından dolayı ev-ev dolaşmak yerine kilisede toplanmayı uygun gördüler. İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı da bu etkinliğin gerçekleştirilmesi adına gençlere destek verdi ve onların yanında bulundu. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/rum-ortodoks-gencleri-azari-etkinliginde-bir-araya-geldi/