Patrik Maşalyan’dan Vakıf Seçimleri Yönetmeliği değerlendirmesi

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Kutsal Diriliş (Paskalya Yortusu) vesilesiyle Patrikhane Kazaz Amira Salonu’nda vakıf yöneticilerini kabul etti ve bayramlaştı. Patrik Maşalyan kabul sırasında Azınlık Vakıfları Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Patrik Maşalyan Surp Zadig vesilesiyle Patrikhane Kazaz Amira Salonu’nda vakıf başkan ve yöneticilerini kabul ederek hem bayramlaştı hem de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik zorluk çeken okulların durumuna değinen Patrik Maşalyan Türkiye Ermeni basının da ekonomik açıdan zor durumda olduğunu belirterek tüm toplumdan basına destek olmasını istedi. Varlıklı okullarla zor durumdaki okullar arasında bir koordinasyon kurulması gerektiğini söyleyen Patrik Maşalyan bu konunun ERVAB (Ermeni Vakıflar Birliği) çatısı altında çözülmesi gerektiğini kaydetti. Patrik Maşalyan Ermeni okullarında Ermenice ve Din öğretmelerinin sertifika sahibi olması gerektiğini de vurguladı.

Patrik Maşalyan son zamanlarda gündemde olan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği hazırlıklarına da değindi. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yeni yönetmeliğin Nisan ayı sonlarında tamamlanması bekleniyor. Ancak kulislerdeki bilgilere göre yeni yönetmelikte hastane seçimlerinin ertelenmesi ya da dışarıda tutulması söz konusu.

Patrik Maşalyan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Dokuz yıldır vakıf seçimleri yapılamıyor. Neden beklediğimizi bilmiyoruz ama çok şükür son zamanlarda üst düzey devlet yetkilileriyle istişareler yapılıyor. Yeni seçim tüzüğü hala nihai halini almadı ancak istişarelerin yapıldığı çeşitli oturumlar var. Duyumlar dayanak gösterilerek, azınlık hastanelerinin farklı bir düzenlemeye tabi olacağı varsayımı yer alıyor. Pişmiş yemeğin üzerine soğuk su dökmemelisiniz. Hastanelerdeki istisnanın da olumlu yönleri olabilir. Ön yargılı olmak zorunda değilsiniz. Yeni seçim tüzüğü yayınlanmadan önce mutlaka görmeye çalışacağız. Gerekli mercilere arzumuzu bildirdik ama bu, arzularımızı yerine getirirlerse mümkün olacaktır. Topluluğumuzun haklarını kaybetmemesini sağlamaya kararlıyız. Son olarak unutmayalım ki bu hükümet Cumhuriyet dönemindeki bize karşı en iyi hükümettir..”

Patrik Maşalyan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftarda biraraya geleceklerini de hatırlattı. Patrik Maşalyan toplantıda bulunan hayırsever Aret Erganyan’ı da hizmetleri için övdü ve onun için bir alkış rica etti. Patrik Maşalyan Diyarbakır’daki Surp Giragos Kilisesi’nin Mayıs ayında açılacağı haberini de paylaştı.

Agos