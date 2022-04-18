Nijerya’da İsa’nın çarmıha gerilmesini canlandırmak isteyen genç öldü

Nijerya’da bir üniversitede yapılan Paskalya Yortusu kutlamalarında İsa’nın çarmıha gerildiği sahneyi canlandırmak isteyen gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

DUVAR – Nijerya’da bir üniversitede Paskalya Yortusu öncesi cuma günü İsa’nın çarmıha gerildiği sahneyi canlandırmak isteyen bir genç öldü.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, olay Nijerya’nın Nekede bölgesinde Clariantian Üniversitesi’nde yaşandı.

Paskalya Yortusu için yapılan gösteriyi izleyenler ilk başta 25 yaşındaki felsefe öğrencisi Suel Ambrose’nin gösterinin bir parçası olduğu için düştüğünü sandıklarını aktardı. İzleyenler, Ambrose’nın etrafında kan gördükten sonra hemen müdahale etmeye çalıştı. Ancak Ambrose kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mezun olduktan sonra rahip olmak istediği söylenen Ambrose, gösteride Aziz Peter rolünü canlandırıyordu ve rol gereği İsa’nın yakalanmasını engellemek için askerlerden birinin kulağını kesiyordu. (DIŞ HABERLER)

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