Mustafa Sarıgül: Sınırlar yolgeçen hanına döndü

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Sınırlarımızın yolgeçen hanına dönmesi, artan suç ve taciz vakaları, huzursuzluk yaratmaya başladı. Bu durum, terör kadar önemli bir sorundur. İç barışın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan’la, İsrail’le, barış yapabiliyorsak Suriye ile de yapmalıyız. Suriyelilerin, ülkelerine dönmelerini sağlayacak şartların oluşması için çalışmalıyız” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren, Sarıgül, Adıyaman’daki 78 kişilik temizlik işçiliğine 17 bin 86, Niğde’deki 28 kişilik temizlik işçiliğine 9 bin 625 kişinin başvuru yaptığını, ülkede kiraların arttığını, asgari ücretin kiraya yetmediğini savundu.

Mustafa Sarıgül, “Ama bu sorunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışılıyor. Ankara’da bunları konuşturmayan bir siyaset lobisi var. Bu siyaset lobisini evlerine gönderecek olan, bütün hesapları, altüst edecek olan parti TDP’dir” diye konuştu.

Türkiye’deki sığınmacıların milli güvenlik sorunu haline geldiğini de öne süren Sarıgül, “Sınırlarımızın yol geçen hanına dönmesi, artan suç ve taciz vakaları, huzursuzluk yaratmaya başladı. Bu durum, terör kadar önemli bir sorundur, iç barışın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan’la, İsrail ile barış yapabiliyorsak Suriye ile de yapmalıyız. Suriyelilerin, ülkelerine dönmelerini sağlayacak şartların oluşması için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ SAVUNMA BAKANIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Evlatlarımız, bayrağımızı, toprağımızı korumak için gece yarısı o bölgelere de huzur ve barış getirmek için gerçekten bir mücadeleye kalkışmışlardır. İnşallah, o evlatlarımız, kazasız belasız tekrar bu mübarek günde annelerinin babalarının yanına döner. Milli Savunma Bakanımıza başarılar diliyorum. Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyorum. Dualarımız Mehmetçik için”

Cumhuriyet Gazetesi