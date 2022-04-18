Hekimler tabip odası seçimlerine bu yıl da mesafeli: Arkasında terör örgütüne sahip çıkan yönetim var

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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Tabip Odası seçimlerine katılım oranı İstanbul’da yüzde 11, Ankara’da yüzde 3, İzmir’de ise yüzde 26 oldu. Üç büyük ilde Merkez Konseyi ekiplerinin kazandığı seçime katılımın düşük olması tepki çekti. Yeni Şafak, yıllardan beri devam eden ve Tabip Odası seçimleri ile yeniden gündeme gelen ‘hekimlerin Türkiye Tabipleri Birliği’ne mesafesini’ mercek altına aldı. Hekimler, terör örgütleriyle yakın ilişki içinde olan ve adeta örgüt propagandası yapan TTB ile anılmak istemiyor. Terörist başı Öcalan’a özgürlük isteyen ve Türk askerine dil uzatan Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hekimlerin TTB ile anılmaktan rahatsızlık duymasında büyük bir paya sahip. Tabip Odası seçimleri geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Seçimlere katılım oranı İstanbul’da yüzde 11, Ankara’da yüzde 3, İzmir’de ise yüzde 26 oldu. Üç büyük ilde seçimi Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi ekipleri kazandı. Denizli’de ise yüzde 64 katılımla seçimi TTB muhalif ekip kazandı. Tabip Odası seçimlerine katılımın böylesine düşük olması ve hekimlerin büyük bir kısmının meslek odalarına mesafeli olması sosyal medyada konuşulan başlıca konular arasına girdi. Ankara’da yapılan seçimlere vurgu yapan Prof. Dr. Bülent Topuz, başkentte seçimlerin 600 hekimle yapıldığını söyledi. Bu rakamın üyelerin yüzde üçüne takabül ettiğini ifade eden Topuz, “Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde idari görevi olan 600 hekim yok mu? Niye oy kullanmıyorlar?” diye sordu. Topuz, “TTB’nin muhalif olması abuk sabuk gündem oluşturması işimize geliyor” diye ekledi. Ankara TTB seçimleri 600 hekimle yapıldı

Bu üyelerin %3,3 üne tekabül ediyor

Başkent Ankara'da

Sağlık bakanlığı ve bağlı hastanelerde

İdari görevi olan 600 hekim yok mu

Niye oy kullanmıyorlar Anladım ben

TTB nin muhalif olması

Abuk sabuk gündem oluşturması

İşimize geliyor — Prof Bülent Topuz (@blenttopuz2) April 18, 2022 Hekimlerin Türkiye Tabipleri Birliği’ne yılladır süren mesafesinin nedenlerinin başında TTB’yi yöneten mevcut yönetimin terör örgütleriyle olan ilişkisi geliyor. HEKİMLERİN TTB ÇEKİNCESİ

Terör örgütü PKK ile anılmaktan ve örgütün propagandasını yapmaktan çekinmeyen TTB’ye ülke genelindeki hekimlerin yalnızca yüzde 40’ı üye. Türkiye Tabipleri Birliği, üyelerine danışmadan örgüt sözcülüğü yapması sebebiyle büyük tepki çekiyor. Hekimler, terör örgütüyle anılmaktan rahatsızlık duymaları sebebiyle oda seçimlerine katılım sağlamıyor. Türkiye Tabipleri Birliği’ni temsil eden mevcut yönetimin karşısına rakip çıkmaması terör örgütü sözcülüğünü yapmasına olanak sağlıyor. İSTANBUL’DA GEÇTİĞİMİZ YIL YALNIZCA 5 BİN 700 DOKTOR OY KULLANDI

30 bin üyesi bulunan İstanbul Tabip Odası seçimlerine geçtiğimiz yıl mevcut yönetime karşı olan bir oluşum da katıldı ancak seçimlerde 5 bin 700 doktor oy kullandı. Dolayısıyla kazananı sandığa giden doktorların sadece yüzde 10’u belirledi. TTB’NİN TERÖR DESTEKÇİSİ BAŞKANI

Terör örgütü PKK’ya desteğini gizlemeyen Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin örgütle anılmasında büyük bir paya sahip. Her fırsatta terörist başı Öcalan’a özgürlük isteyen TTB Başkanı, Türk askerine dil uzatmaktan ve Ermeni soykırımını savunmaktan da geri kalmıyor. Terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz haftalarda FETÖ firarisi Erkam Tufan’ın yayınına çıkmış ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yeni Şafak