Ermeni Soykırımı hakkında kitapta Hıristiyan halkların zorla din değiştirme olayları da anlatılıyor

Avustralyalı Ermeni edebiyat eleştirmeni Ara Ketipian, Osmanlı Türkiye’sinde zorunlu Din değiştirme olaylarını araştırdı. “Osmanlı Türkiye’sinde zorunlu din değiştirme: Amerikan basınından haberler” adlı çalışmasında yazar 1895-1920 yıllarında sadece Ermenilerin değil, diğer Hıristiyan milletlerin de zorla din değiştirme vakalarını sunyor.

Kitabın tanıtımı 15 Nisan’da Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde gerçekleşti.

Kitabın yazarı Ara Ketipian yaptığı açıklamada “Ana hedefimiz, o yıllarda Batı basınının, özellikle de Amerikan basınının bu olaylara nasıl tepki verdiğini göstermektir. Özellikle Amerikan basınını sundum, çünkü o yıllarda Amerikalılar daha tarafsızdı, siyasi çıkar peşinde koşmuyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Yazarın sözlerine göre kitap sadece basının kuru tepkisini sunmuyor. Okuyucular duyuruları, diplomatların yorumlarını, politikacıların görüşlerini, büyükelçilerin ve konsolosların yanıtlarını da bulabilecek bu kitapta.

Ketipian Katliamlar ve sürgünler hakkında çok şey konuşulduğunu, ancak zorla din değiştirme hakkında hiçbir yerde, özellikle de İngilizce olarak bilgi kolayca bulunmayacağını ifade ederek bu olayların çoğunun çocukların zorla Türkleştirilmesinin yanı sıra, kadınların Türklerle zorla evlendirilmesinin eşlik ettiğini belirtti.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan, Ara Katipian’ın yaptığı bu çalışmayı takdir etti ve bu çalışmanın kaynak veri tabanını genişleteceğini kaydetti.

Yazar, yaklaşık 15 yıldır kitaptaki gerçekleri bir araya getirmiştir. Gelecekte yeni kitaplar yayınlamayı vaat ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu