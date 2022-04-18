Ekonomi Bakanı: Rus doğalgazı için ruble ile ödemeye başladık

Ekonomi Bakanı: Rus doğalgazı için ruble ile ödemeye başladık

Ermenistan Ekonomi Başkanı Vahan Kerobyan Rus “RBC” kanalına konuşarak doğalgaz için Rusya’ya ruble ile ödeme yapıldığını açıkladı.

Kerobyan yaptığı yorumda “Ulusal para birimlerine yönelilmeli. Rus tarafında bu yönde ilerleme var” ifadelerini kullandı.

Vahan Kerobyan’a göre, son birkaç ödeme ruble olarak, ancak uygun döviz kuru üzerinden yapıldı. Fakat fiyatlandırma doladan hesaplanırken, ödeme ruble ile yapılır.

“Gazprom” resmi temsilcisi Sergey Kupriyanov bu bilgileri doğruladı.

Kupriyanov, “Aslında Gazprom’un Ermenistan’a gaz tedarik sözleşmesi birkaç yıldır var ve bu da bize doğalgazı ruble olarak ödememize imkan veriyor” dedi.

23 Mart’ta Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Ermenistan’a sağlanan doğalgaz karşılığında ruble ile ödemek için Rusya ile müzakere ettiğini duyurdu.

Ermenistan Kamu Radyosu