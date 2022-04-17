“Soykırımları daha fazla anlatmak lazım”

“Bu tür sembollerle karşı karşıya kalan Ermenilerin veya başka bastırılmış toplulukların duyduğu tedirginliği anlamak, olayları büyüttüklerini veya haddinden fazla hassas davrandıklarını düşünmemek lazım, zira ortada yaşanmış bir tarih ve tecrübeler var.”

Ohannes Kılıçdağı’nın Agos gazetesinde yayımlanan “Soykırımları daha fazla anlatmak lazım” başlıklı yazısı…

Bomonti Mıhitaryan Ermeni Okulu’nun müştemilat olarak kullanılan kısmının kapısına birileri gamalı haç çizmiş. Bunu kimin, ne maksatla yaptığı, bu yazı yazılırken henüz belli değildi. Sosyal medyada kimileri çizilenin gamalı haç değil, Hint mitolojisindeki svastika olduğunu söylemiş.

Türkiye’deki bir Ermeni kurumunun kapısına böyle bir işaretin Hint mitolojisine atfen çizildiğini düşünenler, yazının bundan sonrasını okumayabilirler. Onlar için sorun yok demektir. Biz geri kalanlar için devam edelim.

Bunu ele almamın sebebi panik butonuna basmak veya yakın ve somut bir tehlikeye dikkat çekmek istemem değil, zira dediğim gibi, henüz kim, niye yapmış bunu, belli değil. Yapanın kimliği, motivasyonu ne olursa olsun, bu her halükârda üzerinde durulması gereken bir olaydır.

Ne yaptığının tam da farkında olmayan birinin ‘densizliği’ dahi olsa üzerine söylenmesi gerekenler var, çünkü ülkedeki siyasi kültüre ve eğitime dair bir göstergedir. Bu demektir ki, insanlarımıza, özellikle genç nesillere bu tür sembollerin ciddiyetini, ağırlığını, arkasındaki tarihi, bunlara en küçük atfın bile ne demek olduğunu ne resmî, ne de popüler eğitimimiz öğretebiliyor.

Hadi diyelim ki Ermeni Soykırımı ‘hassas’ konu ama liselerde veya üniversitelerde doğru dürüst bir Holokost tarihi ve İkinci Dünya Savaşı tarihi bile öğretilmiyor. Öyle olunca da bu tür sembollerin öyle uluorta gösterilemeyeceği anlaşılamıyor.

Koca bir 20. yüzyılda onca savaş ve soykırım yaşanmamış gibi, bunlara yol açan tutumların insanın insana dair tüm ümitlerini söndürürcesine küresel düzeyde tekrarladığı şu zamanlarda, yalnız Türkiye’de değil, bütün dünyada ırkçılığın, faşizmin, soykırımın ne demek olduğunun tekrarlanmasına, konuşulmasına, öğretilmesine ihtiyaç var.

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