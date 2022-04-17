Paskalya dünyanın dört bir yanında kutlandı

Dünyanın dört bir yanında Hristiyanlar, Paskalya Yortusu’nu kutladı.

Hıristiyanların Paskalya Yortusu birçok ülkede dini tören ve etkinliklerle bugün kutlanıyor. Etnik Slav grubu Sorblar, Doğu Almanya kenti Ralbitz’de Paskalya töreninde ata bindi.

Katoliklerin ruhani önderi Papa Francis ise Vatikan’da düzenlenen ayini yönetti.

Hz. İsa’nın doğum yeri kabul edilen ve Hristiyanlarca ziyaret merkezi olarak tanınan Beytüllahim’de “Palmiye Pazarı” kutlaması yapıldı.

Ukrayna’da da Paskalya kutlandı. Lviv’de bir kilisede Palmiye Pazarı için bir rahip Ukraynalı askerlerin üzerine kutsal su serpti.

Kudüs’ün Rum Ortodoks Patriği III. Teofilos, Kutsal Kabir Kilisesi’nde Palmiye Pazarı ayini düzenledi.

Mısır’ın başkenti Kahire’ye yakın bir manastırda Ortodoks Kıpti Hristiyanlar, Paskalya Yortusunu kutladı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bazı Hristiyanlar, Paskalya’yı St. Joanes, Legio Maria of African Kilisesi’nde kutladı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bazı Hristiyanlar, Paskalya’yı St. Joanes, Legio Maria of African Kilisesi’nde kutladı.

Vatikan’daki St Peter Meydan’ında Papa Francis Paskalya ayinini yönetti.

Fotoğraflar: Reuters

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