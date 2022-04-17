Mor Afram Urfa Kilisesi, Paskalya Bayramını Kutladı￼

Şanlıurfa’da, Mor Afram Urfa Kilisesi, en eski ve önemli Hristiyan bayramı olan Paskalya veya Diriliş Yortusu, Hz. İsa’nın yeniden dirilişini kutladı.

Mor Afram Urfa Kilisesi Pastör’ü Eyyüp Badem sosyal medya hesabından “Paskalya kutladık, sevinçliyiz. Çocuklarla yumurta boyadık. “ dedi.

Hristiyanlar, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi ve kanının akmasından dolayı Paskalya Bayramından önce 5 hafta kan akıtmıyor ve et yemiyor.

Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonraki 3. günde yani tekrar dirildiği gün olan “Diriliş Pazarında” 5 haftalık perhiz dönemi sona eriyor.

Paskalya Gününde evlerde toplanan aile bireyleri çörekler, pastalar yapıyor, Paskalya yumurtalarını boyuyor ve bayramı akşam hep beraber kilisede dualar ederek, ilahiler söyleyerek kutluyor.

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