Kılıçdaroğlu: Hrant Dink’in gerçek katilleri henüz aydınlığa çıkarılmadı

CHP lideri Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada ‘Devletin içine çöreklenen o kişileri devletin içinden çekip çıkarmamız lazım’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nda öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Hrant Dink’in tetikçisinin hapiste olduğunu faka gerçek katillerinin ortaya çıkmadığını belirterek, “Çetelerle yer altı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım” dedi.

‘GERÇEK KATİLLER HENÜZ AYDINLIĞA ÇIKARILMADI’

Kılıçdaroğlu, Rakel Dink ile görüşmesinden sonra basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

“Değerli basın mensupları. İktidarımızda bazı karanlık güç odakları ile mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz bunu haketmiyoruz. Hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birliğimiz huzura bağlı. Beraber yaşamak beraber gülmek yeri gelirse beraber ağlamak. Sevgiyi büyütmek bütün amacımız hedefimiz bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Karanlık mihraplarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı.

Rahmetli Hrant Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller bulunmadı, aydınlığa çıkarılmadı. Eğer siz karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim diye yola çıkıyorsanız gerçek katilleri bulmalısınız. O zaman bu toplumda helalleşme düzeyine gelmiş oluruz. Rakel hanımın çok güzel bir sözü var. ‘Bir çocuktan bir katil yaratan o derinli karanlık’ O derin karanlığı sorgulamazsak üzerine gitmezsek… Çetelerle yer altı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız.

Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman bu ülkede huzur sağlarız. Benim bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Bu ülkeye bir miras bırakacaksanız bu güzel ülkeye o sevgi ve barış olacak. Sevgi ve barış ile hep birlikte kucaklaşacağız. Rakel hanım bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Acılarını biliyorum farkındayım. Az önce ifade ettiğin gibi bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa mutlaka aydınlğa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini beraber yapacağız. Daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra hellalleşmeyi sağlayacağız.”

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