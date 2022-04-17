Kılıçdaroğlu: Hrant Dink’in gerçek katilleri henüz aydınlığa çıkarılmadı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile görüştü.

DUVAR- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nda öldürülen Agos Gazetesi Genel Yaın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ile görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink’in tetikçisinin hapiste olduğunu fakat gerçek katillerinin ortaya çıkmadığını belirterek, “Çetelerle yeraltı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’de sevgiyi ve barılı büyütmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Rakel Dink ile görüşmesinden sonra basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı.

‘KATİLLER BULUNMADI’

“Değerli basın mensupları. İktidarımızda bazı karanlık güç odakları ile mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birliğimiz huzura bağlı. Beraber yaşamak beraber gülmek yeri gelirse beraber ağlamak. Sevgiyi büyütmek bütün amacımız hedefimiz bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Karanlık mihraplarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Rahmetli Hrant Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller bulunmadı, aydınlığa çıkarılmadı. Eğer siz karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim diye yola çıkıyorsanız gerçek katilleri bulmalısınız. O zaman bu toplumda helalleşme düzeyine gelmiş oluruz. Rakel hanımın çok güzel bir sözü var. ‘Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık.’ O derin karanlığı sorgulamazsak üzerine gitmezsek… Çetelerle yeraltı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman bu ülkede huzur sağlarız. Benim bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Bu ülkeye bir miras bırakacaksanız bu güzel ülkeye o sevgi ve barış olacak. Sevgi ve barış ile hep birlikte kucaklaşacağız. Rakel hanım bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Acılarını biliyorum farkındayım. Az önce ifade ettiği gibi bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini beraber yapacağız. Daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra helalleşmeyi sağlayacağız.” (HABER MERKEZİ)

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