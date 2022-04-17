Cumhurbaşkanı Esad Paskalya Bayramı Münasebetiyle Hıristiyan Taife Evlatlarını Kutladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Batı takvimine göre hareket eden Hristiyan mezhep mensuplarını şanlı Paskalya münasebetiyle kutlayarak, kendilerine ve tüm Suriyelilere sağlık, iyilik ve barışın devamını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam, Cumhurbaşkanı Esad’ın, Melkite Katolikleri için Antakya ve Tüm Doğu Patrik Hazretleri Patrik Joseph el Absi’yi, Şam Süryani Katolikleri Başpiskoposu Mar Yuhanna Cihad Battah’ı, Ermeni Ortodoksları adına Şam Başpiskoposu Ekselansları Başpiskopos Armaş Nalbandyan ve Ermeni Katolikleri Şam Başpiskoposluğu Başpiskopos Joseph Arnauti, Suriye ve Lübnan’daki Evanjelik Sinod Başkanı ve Ulusal Meclisin ruhani başkanı Butros Zaur, Şam’daki Evanjelik Presbiteryen Kilisesi Ekselansları Başpiskopos Semir Nassar, Şam Maruni Başpiskoposu ve Şam’daki Latin Cemaati Başkanı Peder Anton Luxe, Keldani Kilisesi’nin Papası Peder Malik Mellus ile onların şerefli mezheplerinin üyelerine Paskalya Bayramı münasebetiyle kutlamalarını iletti.

Buna karşılık, Hıristiyan mezheplerinin liderleri, bu vesileyle kendilerini tebrik eden, kendisine, ailesine ve tüm Suriyelilere sağlık ve esenliklerini diledikleri, Suriye’nin ve halkının terörist savaşın ve haksız kuşatmanın sonuçlarının üstesinden geleceğine dair olan tam güvenlerini teyit ettikleri için Cumhurbaşkanı Esad’a teşekkürlerini ilettiler.

Suriye’yi, halkını ve liderliğini koruması, şehitlerine merhamet etmesi ve yaralılarına şifa vermesi için Allah’a dua ettiler ve tek bir Suriyeli ailenin evlatlarının direnişinin, Suriye topraklarında güvenlik ve istikrarı yeniden sağlayacağını vurguladılar.

SANA