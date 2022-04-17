CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret ederek Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve oğlu Arat Dink ile ile görüştü. Kılıçdaroğlu Dink cinayetinin hala aydınlatılmadığına dikkat çekti.

Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. CHP Heyeti ziyaret sırasında Ermeni toplumunun Paskalya Yortusu’nu da kutladı.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yaptı ve Hrant Dink Cinayeti’ni değindi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Değerli basın mensupları. İktidarımızda bazı karanlık güç odakları ile mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu haketmiyoruz. Hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birliğimiz huzura bağlı. Beraber yaşamak beraber gülmek yeri gelirse beraber ağlamak. Sevgiyi büyütmek bütün amacımız hedefimiz bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı.”

“Rahmetli Hrant Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller bulunmadı, aydınlığa çıkarılmadı. Eğer siz karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim diye yola çıkıyorsanız gerçek katilleri bulmalısınız. O zaman bu toplumda helalleşme düzeyine gelmiş oluruz. Rakel hanımın çok güzel bir sözü var. ‘Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık’ O derin karanlığı sorgulamazsak üzerine gitmezsek… Çetelerle yer altı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Devletin içine çöreklenen o kişilerin devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman bu ülkede huzur sağlarız.”

“Benim bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Bu ülkeye bir miras bırakacaksanız bu güzel ülkeye o sevgi ve barış olacak. Sevgi ve barış ile hep birlikte kucaklaşacağız. Rakel hanım bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Acılarını biliyorum farkındayım. Bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini beraber yapacağız. Daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra hellalleşmeyi sağlayacağız.”

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