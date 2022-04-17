Batı Takvimini İzleyen Hıristiyan Taifeleri, Paskalya’yı Ayinler Ve Dualarla Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye’de Batı takvimini takip eden Hıristiyan mezhepleri, bugün sevgi ve barış Peygamberi Hz. İsa’nın Kıyameti olan görkemli Paskalya Bayramı’nı kiliselerde ve ibadet yerlerinde dualar ve ayinler düzenleyerek kutladı.

Şam’ın Al Zeytun semtindeki Rum Melkite Katolik Patrikliği Seyyidetül Niyah Katedrali’nde, Antakya ve Tüm Doğu Rum Patriği Patrik Yusuf Al Absi başkanlığında dini bir ayin düzenlendi. Ayinde Patrik El Absi’ye Patrik Vekili Başpiskopos Nicolas Antiba, bazı Kahinler tarafından desteklenirken, katedral korosu ayine hizmet etti.

Patrik el Absi konuşmasında şunları söyledi: “Kişisel inancımız hayatımızı daha iyi, daha yüksek ve daha güzel bir insan yaşamına dönüştürmezse, bu inancı bizden sonrakilere aktarmak zor veya imkansızdır. Mesih, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı ile yeni ve ölümsüz bir yaşama sahip olmamız için dirildi. Ancak bunun başımıza gelmesi için önce inanmalıyız, çünkü diriliş, dünyadaki davranışlarımızı belirleyen ve içimize neşe, bağışlama, umut, barış ve kardeşlik eken pusuladır” dedi.

El Absi: “İnancımız, Suriye halkının sağlam inancı, iradesi, azmi ve sevgisi sayesinde özellikle Suriye’de hayatın gelişeceğine inanıyoruz. Haksız yaptırımlar kaldırılacak, zorluklar aşılacak, komplolar geri çekilecek, gerçekleri para ve yalanlarla ne kadar karartmaya çalışsalar da Suriye yeni bir çehreyle karşımıza çıkacaktır” dedi.

El Absi: “Bugün orucumuzu bitiriyoruz, bir hafta sonra da Ortodoks kardeşlerimiz, iki hafta sonra da Müslüman kardeşlerimiz bitiryor, Allah’tan herkesin orucunu kabul etmesini, bunun için bizi kutsamasını, bayram sevinci ile ödüllendirmesini ve uyumu yeniden tesis etmesini, Suriye halkına istikrar ve refah getirmesini ve bölgemize ve tüm dünyaya barış getirmesini diliyoruz.

El Absi ayinde: “Bayramın herkes için olması için dua etmeye, aç, evsiz ve muhtaç kalmamak için elimizden geldiğince paylaşmaya ve işbirliği yapmaya çağırarak, konuşmasını yüce Allah’ın Suriye’yi, halkını, ordusunu ve liderini koruması için dua etti ve şehitlere merhamet” diledi.

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