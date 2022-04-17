Başpiskopos Kousa: Suriye’nin Güçlü Kalması Için Kendimizi Ve Kanımızı Feda Etmeye Hazırız – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

KAHIRE – İskenderiye Ermeni Katolikleri Piskoposu Başpiskopos Krikor Kousa, Suriye halkı, kimsenin ayıramayacağı bir halktır, ülkelerinin güçlü ve azimli kalması ve dünyada barışın inşasına tanık olması için canlarını ve kanlarını feda etmeye istekli olduklarını her zaman kanıtladığını belirtti.

Piskopos Kousa bugün Paskalya ayini ardından Kahire’de SANA muhabirine yaptığı özel açıklamada, “Dünyada barışın hüküm sürmesini ve giderek şiddetlenen kötülüklerin, savaşların ve terörün sona ermesi için dua ediyoruz, Allah’a inanan Suriye halkının, ülkelerine karşı düzenlenen savaşa ve karşılaştıkları zorluklara rağmen hala el ele vatanı inşa ettiğine ve üzerindeki düşmanların tozunu silmeye çalştığına işaret etti.

Kousa: “Geçmişte, şimdi ve gelecekte tek halk, ve tek dokuyduk ve hiç kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Suriye’nin hayatta kalması, güçlü, kudretli ve dünyada barışın inşasına tanıklık etmesi için hepimiz kendimizi ve kanımızı feda etmeye hazırız, dedi.

Başpiskopos Kousa, Suriye’yi, onun kahraman şehitlerini ve azimli Suriye halkını saygıyla andı.

Ayine Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Kahire’deki diplomatik misyon başkanı Büyükelçi Dr. Bessam Derviş katıldı.

SANA