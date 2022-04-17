57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye’nin 8. gününde start, 1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren ve yenilendikten sonra 29 Ekim 2021’de kapılarını tekrar açan Atatürk Kültür Merkezi’nden verildi. 25 takımdan 149 bisikletçi, 141,1 kilometrelik parkurda İstanbul’un tarih ve doğa güzellikleri için ilk pedalı çevirdi.

Sporcular, startın ardından Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme’den geçerek Bebek yönüne devam edecek. Baltalimanı’ndan dönecek parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam edecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu yakasına geçecek bisikletçiler, Beylerbeyi, Üsküdar, Harem, Hasanpaşa, Fenerbahçe, Kalamış’ı geride bırakarak Bostancı’ya yönelecek. Bostancı’dan dönecek sporcular, Avrasya Tüneli’nden yeniden Avrupa’ya geçecek.

Sirkeci, Aksaray, Kennedy Caddesi’ni kat edecek bisikletçiler, Eminönü İskelesi, Balat, Galata Köprüsü’nü görerek Taksim’de finiş yapacak.

Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen sporcular, böylelikle dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışında 3 kez kıta değiştirmiş olacak.

Yarışta Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu giyiyor. Bevin, genel klasmanda en yakın rakibinin 20 saniye önünde yer alıyor.

Sprint liderinin taşıdığı yeşil mayo Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen’de, en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo ABD’nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan’da, Türkiye güzellikleri mayosu (Beyaz) da Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden Batuhan Özgür’de bulunuyor.

YARIŞ DURDU

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı’nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.

Cumhuriyet Gazetesi