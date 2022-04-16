Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu’nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi. Bu çıkış Türkiye’nin gündemine oturdu. Siyasi parti liderleri peş peşe açıklamalar yaptı. Mansur Yavaş ise kendisine böyle bir durumun iletilmediğini ve aday olmayacağını söylemişti.

‘İmamoğlu’nun 3 katı oy alıyor’

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında Kenan Taş’ın sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ın neden aday olması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

Halk bunu ortaya koyuyor. Birçok anket yapıldı. Benim de en ufak bir politik ilişkisi olmayan isimler de bu anketleri yaptı. Halk bunu istiyor. İmamoğlu’nun 3 katı oy alıyor. Göreve davet etmeden önce, kendisiyle bir görüşmemiz olmadı. Sahada gördüğümüz Mansur Bey’e yönelik talebi Türk milletiyle paylaştık, Mansur Bey’i göreve davet ettik.

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Ekrem İmamoğlu tehlikeli bir siyasetçi

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu’na yönelik de açıklamalarda bulundu.

“Biz Ekrem İmamoğlu’na güvenmiyoruz” diyen Ümit Özdağ, “Ekrem İmamoğlu’nun tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır’da ayrı konuşuyor, Edirne’de ayrı konuşuyor.” dedi.

OYNAT 00:47 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Biz Ekrem İmamoğlu’na güvenmiyoruz o tehlikeli bir siyasetçi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında, Gazeteci Kenan Taş’ın ‘Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse destekler misiniz?’ sorusunu yanıtladı.

Özdağ, Ekrem İmamoğlu’na güvenmediğini belirterek, ‘Ekrem İmamoğlu’nu tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır’da ayrı, Edirne’de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir.

Son günlerde Atatürk’le sohbet etmek istediğini belirtti. Acaba o sohbete Türk milletini soykırımla suçlayan Cem Özdemir’i de götürmek ister miydi? Ya da kendisini hapishaneden destekleyen Selahattin Demirtaş’ı da? Sanırım Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi.’ diye konuştu.

Yeni Şafak